Défilé de la Victoire: un bombardier stratégique Tu-160 survolera la place Rouge

Pour la première fois, un groupe de cinq bombardiers de l'Aviation à long rayon d'action survolera la place Rouge lors du défilé militaire à l'occasion du Jour de la Victoire, le 9 mai prochain, a annoncé aux journalistes un porte-parole du ministère russe de la Défense.

Selon lui, ce groupe sera dirigé par le bombardier stratégique Tu-160 Cygne blanc.

Les spectateurs pourront également admirer une figure présentée par les maîtres de l'acrobatie aérienne Russkie Vitiazi (Preux russes) qui survoleront la place Rouge à bord de chasseurs Su-30SM dernier cri.

Les appareils de l'Aviation à long rayon d'action passeront au-dessus de la place Rouge à une vitesse de près de 500 km/h et à une altitude de 300 à 500 m.

La partie aérienne du défilé sera inaugurée par des hélicoptères Mi-36 et Mi-8, volant à l'altitude de 200 m et à une vitesse de 200 km/h.

Au total, 72 avions et hélicoptères prendront part au défilé de la Victoire. Leurs équipages ont déjà terminé de s'entraîner à Alabino, aux environs de Moscou. Ils participeront également à deux répétitions du défilé qui se dérouleront le 4 et le 7 mai à Moscou.

