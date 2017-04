Un avion espion approche de la Russie… suivi par des milliers d’internautes

Un avion de reconnaissance de l'armée de l'air britannique RC-135W Rivet Joint a été localisé près de la ville russe de Kaliningrad (ouest) via des applications de suivi des avions de passagers de type Flightradar24 ou Planefinder.

D'après le Daily Mail, le but du RC-135W était la collecte de données sur la base navale russe locale. Pourtant, sa mission a été mise à jour: des centaines de milliers de personnes suivaient l'avion-espion s'approchant des frontières russes à huit kilomètres d'altitude.

RAF RC-135W ZZ664 RRR7220 departed Waddington — Baltic mission pic.twitter.com/t2xaI5TACr — Mil Radar (@MIL_Radar) 25 апреля 2017 г.

Sur les captures d'écran publiées sur les réseaux sociaux, l'avion immatriculé RRR7220 se trouve à environ 100 km de Kaliningrad.

Le Daily Mail affirme que l'avion britannique était accompagné par des avions-espions américains et des chasseurs-bombardiers F-35A. Les experts interrogés par le journal ont supposé qu'il réalisait une mission de contre-mesures électroniques et cherchait à s'opposer aux tentatives des militaires russes de détecter les F-35A.

D'après un employé du Royal United Services Institute Justin Bronk, les avions britanniques et américains cherchaient probablement à provoquer une réaction de la DCA russe car selon lui, les militaires russes n'utilisent pas leurs radars à pleine capacité d'habitude.

Le Daily Mail précise que la création du RC-135W a coûté 650 millions de livres sterlings (à peu près 772 millions d'euros) au budget britannique.

© AFP 2017 PIERRE VERDY Un avion de reconnaissance AWACS français scanne la frontière russe

Auparavant, le 27 février 2017, un avion de reconnaissance RC-135W immatriculé 62-4138 s'était approché des frontières russes du côté de la Pologne. À la mi-janvier 2017, des avions militaires américains et suédois ont simultanément effectué des vols le long des frontières russes dans la région de Kaliningrad.

D'après des médias russes, les vols de reconnaissance des avions des pays occidentaux dans cette zone sont devenus plus fréquents après le déploiement dans la région de Kaliningrad de systèmes de défense antiaérienne S-400, de systèmes de missiles balistiques Iskander et de systèmes de missiles de défense côtière Bastion et Bal, ainsi qu'en raison du transfert en mer Baltique de deux navires militaires russes depuis la mer Noire.

