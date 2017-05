Nombre record de dénonciations de crimes sexuels dans l’armée US en 2016

© REUTERS/ Chris Muncy/U.S. Air National Guard Un civil ouvertement homosexuel nommé à la tête de l'armée de terre US

L'année dernière, l'armée américaine a recensé un nombre record de dénonciations de harcèlements sexuels, relate l'agence Reuters se référant au Pentagone.

Ainsi, en 2016, 6172 crimes à caractère sexuel ont été enregistrés, tandis qu'en 2015 l'armée américaine a fait état de 6082 agressions. Pour fins de comparaison, en 2012, les militaires américains n'avaient signalé que 3604 abus.

Néanmoins, le Pentagone se montre optimiste et se réjouit par ailleurs de l'augmentation spectaculaire de ces chiffres alarmants.

« Nous estimons que l'augmentation des taux statistiques est un indice de la confiance permanente en notre système d'appui », s'est félicitée Elizabeth Van Winkle, chargée de remplir les fonctions de secrétaire adjoint à la Défense pour la préparation militaire, citée par le journal.



Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »