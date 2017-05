Deux porte-hélicoptères australiens jettent l’ancre à cause d’un défaut technique

Deux porte-hélicoptères amphibies d'assaut de la classe Juan Carlos I, le HMAS Adelaide (L01) et le HMAS Canberra (L02) et appartenant à la marine australienne restent scotchés au port de Sydney à cause d'une défaillance révélée de leurs azipods fabriqués par Siemens, informe Australian Defence Business Review

L'azipod est un élément clé du navire qui sert à la propulsion et au contrôle de la direction des bâtiments. Selon des médias, une mauvaise maintenance des navires pourrait être à l'origine de cette panne. Les militaires ont notamment été accusés d'avoir utilisé des lubrifiants non certifiés.

La marine, par le biais du contre-amiral Michael Noonan, a de son côté rejeté ces allégations, ajoutant qu'une enquête en coopération avec les entreprises Navantia, Siemens et BAE était en cours, qui devrait « déterminer les causes des problèmes et élaborer une meilleure stratégie de maintenance ».

Les porte-hélicoptères amphibies d'assaut australiens ont été construits par l'entreprise espagnole Navantia sur le modèle du navire Juan Carlos I de l'Armada espagnole et sont similaires aux bâtiments de projection et de commandement de la classe Mistral de la marine française. Le contrat a été signé en 2007, le premier navire a été construit en 2011, le deuxième en 2012.

