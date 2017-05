Le chasseur russe Soukhoï T-50 sera un véritable «tueur de bateaux»

Grâce au missile tactique Kh-35UE installé à son bord, le chasseur russe Soukhoï T-50 sera capable de détruire des bateaux, relate le journal russe Izvestia.

Le nouveau missile est capable de détruire n'importe quelle cible maritime — du canot d'assaut au porte-avion — ainsi que des installations terrestres telles que des dépôts, des fortifications et divers matériels militaires.

Le missile n'est vulnérable ni aux missiles anti-missiles ni au brouillage électronique.

D'après des experts, grâce au Kh-35UE, le T-50 sera non seulement un avion de chasse, mais un engin de combat multifonctionnel.

Le T-50 est un chasseur de « cinquième génération » qui devra remplacer le Le Soukhoï Su-27. L'avion est doté d'un complexe original d'avionique et d'une station radar à réseau de phase. Il est envisagé que vers 2020, les forces armées russes auront en dotation 55 avions de ce type.

