Le char le plus laid au monde est le...

L'expert militaire américain Robert Beckhusen a qualifié le char néozélandais Bob Semple de « char le plus laid de tous les temps ». Le blindé, mis au point en été 1940, a reçu ce titre peu glorieux grâce à son blindage gaufré, annonce la revue National Interest.

Selon la revue, la Nouvelle Zélande a décidé de mettre au point son propre char, redoutant une invasion des troupes japonaises. L'ingénieur Thomas Beck, qui dirigeait l'opération, a décidé de se servir du tracteur Caterpillar D8 pour l'envelopper de feuilles gaufrées d'un acier épais de 12,7 mm, qui devaient le protéger contre les obus de 20mm ainsi que contre les balles et les éclats d'obus.

© Sputnik. Evgeni Biatov Face au char russe Armata, les USA doivent trouver un concurrent

Le char était équipé de six mitrailleuses et de 25 000 munitions. Pesant 25,4 tonnes, le blindé pouvait se déplacer à une vitesse de 24 km/h.

Au total, trois blindés ont été construits. Ils ont été montrés au grand public le 10 mai 1941 pendant un défilé militaire à Oakland. Les officiers de l'armée ont été déçus par le blindé et l'ont surnommé Bob Semple, du nom du ministre du Travail d'alors, Robert (Bob) Semple.

Heureusement, les blindés n'ont jamais participé aux combats. Leurs armes ont été démontées et ils ont été utilisés comme des tracteurs ordinaires. Après la guerre, ils ont été envoyés au recyclage.

