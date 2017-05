Défense russe: obsédé par la guerre froide, le Pentagone ignore les vraies menaces

© REUTERS/ Ali Hashisho Le Pentagone reconnaît une frappe contre une mosquée syrienne

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a déclaré que les généraux du Pentagone se focalisaient trop sur la guerre froide avec la Russie et n'appréhendaient pas les véritables menaces qui pèsent sur la sécurité.

« La focalisation de certains généraux du Pentagone sur les stéréotypes hérités de la guerre froide et leur incompréhension des menaces réelles qui pèsent sur la sécurité n'ont rien de surprenant. On nous demande souvent en quoi consiste la différence entre les forces spéciales russes et leurs collègues américains. Nous soulignons toujours que les principales qualités des officiers russes sont l'intelligence et la détermination », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter: « Il ressort clairement de la déclaration du général Thomas que les prescriptions du Pentagone à cet égard sont différentes, pour ne pas dire plus. (…) C'est probablement pourquoi le Département américain de la Défense cherche à le compenser par une rhétorique antirusse acharnée dans les meilleures traditions de la guerre froide ».

