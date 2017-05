F-35 vs Su-35: à qui la victoire?

Si un chasseur américain de cinquième génération F-35 devait affronter dans un combat aérien direct un chasseur russe Su-35 (Flanker E+, selon la classification de l'Otan), seuls l'expérience et le savoir-faire du pilote US pourraient sauver son appareil, écrit la revue National Interest.

Dans l'hypothèse où quatre F-35 rencontraient dans les airs quatre Su-35 adverses, la revue estime que le groupe des F-35 changerait simplement de cap et appellerait des chasseurs F-22 et F-15C à la rescousse.

© AP Photo/ Lockheed Martin Photography by T Revue américaine: le F-35, une catastrophe nationale volante

Mais si un combat aérien s'avérait inévitable, les pilotes des F-35 devraient compter sur la furtivité de leurs avions, ainsi que sur l'électronique de bord et une tactique intelligente, sans oublier que le F-35 est assez vulnérable dans un combat aérien. Cet avion n'est pas assez rapide et n'est pas capable de voler à des altitudes maximales. En outre, il n'est pas doté d'un nombre suffisant de missiles air-air pour lutter contre les chasseurs de l'adversaire.

La revue estime qu'en principe, le pilote d'un F-35 devrait éviter le combat serré à n'importe quel prix.

