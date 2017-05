Des navires de la Flotte russe regagnent leur port d’attache

Deux navires de soutien logistique de la Flotte du Nord, l'Altaï et le Doubna, ont rejoint leurs base de stationnement permanent, a annoncé dimanche le porte-parole de la Flotte du Nord Vadim Serga.

« Le bateau-remorqueur Altaï et le navire-citerne Doubna sont revenus dans leurs points de stationnement après avoir accompli une mission au long cours », a-t-il indiqué.

Selon le porte-parole, depuis octobre 2016, les navires ont parcouru plus de 40 000 milles marins, fait le tour de l'Afrique et réalisé des escales dans plusieurs ports étrangers.

© Sputnik. Konstantin Chalabov La Flotte de la Baltique fait son retour dans les zones stratégiques de l’Atlantique

Les équipages des deux bâtiments ont accompli une mission unique, dans le cadre de laquelle ils ont assuré un soutien logistique aux navires de guerre de la Flotte du Nord déployés en océans Atlantique et Indien ainsi qu'en Méditerranée, a de son côté estimé le vice-amiral Nikolaï Evmenov.

L'Altaï et le Doubna arriveront à Severomorsk la veille du Jour de la Victoire (9 mai). Le commandement de la Flotte prépare un accueil solennel aux militaires qui sont en mer depuis le 15 octobre 2016.

