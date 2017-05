Estonie: manœuvres militaires de l’Otan non loin de la frontière russe

Environ 9 000 militaires, dont 2 300 soldats de 13 pays étrangers, prendront part aux manœuvres militaires internationales de l'Otan Kevadtorm-2017 (Tempête de printemps-2017) qui commenceront lundi 8 mai en Estonie, d'après l'état-major des Forces de défense estoniennes.

L'Otan renforce sa présence en Europe de l'Est avec des hélicoptères d'assaut US

Les exercices auront lieu dans la partie nord-est du pays, non loin de la frontière russe, du 8 au 26 mai.

Plus de 800 militaires britanniques faisant partie du bataillon international de l'Otan déployé en Estonie, ainsi qu'environ 300 soldats français du même bataillon et 400 militaires allemands participeront aux manœuvres. Les États-Unis, la Lettonie et la Lituanie seront représentés par des unités de la taille d'une compagnie. Des militaires néerlandais, polonais, canadiens, finlandais, ukrainiens, espagnols et géorgiens prendront également part aux exercices.

Le Canada construira une base de l'Otan en Lettonie

Les manœuvres impliqueront des chars américains M1A2 Abrams, des chars britanniques Challenger 2 et des chars français Leclerc, ainsi que des véhicules de l'infanterie des alliés et des Forces de défense estoniennes: CV9035, Warrior, Bradley, VBCI, Marder.

L'année dernière, le nombre des participants à Kevadtorm s'est élevé à 1 500 militaires.

