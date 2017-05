La vérité cachée de la flotte sous-marine nord-coréenne

Le 2 mai, le site 38 North, qui suit la situation géopolitique en péninsule coréenne et les forces armées nord-coréennes, a raconté qu'une deuxième plateforme pour des essais de lancements sous-marins de missiles balistiques avait été détectée sur des photos prises par des satellites commerciaux.

Il s'agit en fait d'une modification d'un appareil soviétique PSD-4 qui a été conçu comme un site de lancement pour des tirs d'essais préliminaires de missiles, avant de les tests à bord des sous-marins.

La première plateforme avait été détectée en Corée du Nord en 2014. Contrairement aux affirmations de Pyongyang, des experts américains et sud-coréens estiment que la majorité des lancements « sous-marins » ont été effectués depuis ces appareils et non depuis des sous-marins.

En 2012 et 2013, d'après la revue National Interest, la Corée du Nord a entamé la construction d'un sous-marin expérimental, baptisé Gorae. Hypothétiquement, le navire est capable de tirer un ou deux missiles balistiques depuis une profondeur de 10 à 15 mètres. Les sous-marins modernes sont en mesure de lancer des missiles à 50 mètres sous l'eau.

De nombreux experts soulignent que le sous-marin, construit à base de technologies obsolètes, ne représente pas une menace importante pour la Corée du Sud ou les États-Unis. Dans le même temps, ils notent que le Gorae peut être utilisé pour tester des technologies nécessaires pour concevoir de futurs sous-marins plus modernes.

Néanmoins, les analystes militaires ont exhorté à ne pas négliger la puissance de la marine nord-coréenne, qui comprend des dizaines de petits sous-marins qui peuvent frapper plusieurs cibles simultanément et miner de vastes zones maritimes.

Ainsi, en 2015, d'après des estimations du Pentagone, la Corée du Nord possédait d'environ 70 sous-marins de divers modèles.

