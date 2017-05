La Chine procède au test d'un missile de nouveau type

Le ministère chinois de la Défense a confirmé lundi avoir récemment testé un missile de nouveau type.

« Dans le but d'améliorer la capacité des forces armées de mener à bien leurs activités et de réagir d'une façon efficace aux menaces à la sécurité nationale, les troupes de missiles ont effectué ces jours-ci, dans le golfe de Bohai, un test de missile de nouveau type », indique le ministère dans un commentaire publié suite à la demande de journalistes de confirmer le tir.

© REUTERS/ China Daily La Chine s’apprête à lancer sa plus puissante fusée

Le tir d'essai a été mené dans le cadre d'exercices militaires annuels, est-il encore ajouté.

Aucun détail sur la nature du missile n'a été livré. On sait uniquement que le test a permis d'obtenir le résultat escompté.

