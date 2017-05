Des «léopards volants» chinois larguent des bombes sur l'«ennemi» en mer de Chine (vidéo)

La Chine a conduit des exercices à tirs réels en mer de Chine méridionale, filmés par la chaîne de télévision chinoise CCTV. Des avions d'attaque au sol biréacteurs Xian JH-7, connus comme les « léopards volants », ont joué le rôle principal.

Les avions ont réalisé une série de manœuvres dont la détection et l'expulsion d'avions de surveillance étrangers, similaires à ceux déployés par les États-Unis et d'autres pays, lit-on dans le Daily Mail. La bataille aérienne était par ailleurs implémentée de tirs de missiles contre un ennemi fictif afin de démontrer les capacités de l'armée.

De même, la vidéo laisse contempler les « léopards volants » s'aligner au-dessus de la mer.

« Alors que nous nous lançons sans relâche des défis, la formation de notre équipe de talents est entrée dans une phase de développement rapide », a déclaré Tian Junqing, commandant d'une unité des forces aériennes navales en mer de Chine méridionale. « Globalement, la capacité de combat de nos forces augmente petit à petit, forgeant une puissance admirable. »

