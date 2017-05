Chine: l’essai d’un nouveau missile réussi

Mardi 9 mai, l'Armée populaire de libération chinoise (APL) a testé un missile d'un nouveau type dans le golfe de Bohai, relate l'agence Xinhua citant une source au sein du ministère chinois de la Défense.

Des représentants du ministère ont déclaré que lors des essais, le résultat envisagé avait été obtenu. Ils ont également expliqué que le test avait été effectué dans le cadre de manœuvres annuelles qui avaient pour but d'augmenter le niveau professionnel de l'armée afin de faire face aux menaces à la sécurité nationale.

En avril, le deuxième porte-avions de la marine chinoise a été mis à flot. Par ailleurs, la Chine s'affaire actuellement à la construction du troisième porte-avions d'un type entièrement nouveau qui pourrait être muni d'un système de propulsion nucléaire et de plusieurs catapultes à vapeur.

© AP Photo/ Fars News Agency/Omid Vahabzadeh Les USA testent pour la 2e fois en une semaine un missile balistique intercontinental

Entre-temps, le 20 avril, Pékin a annoncé qu'il envisageait de réduire l'effectif de son armée de terre de plus du quart, ce qui constitue presque 200 000 militaires.

