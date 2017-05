Des chars T-14 Armata bientôt à la disposition de l’armée russe

© Sputnik. Evgeni Biatov Face au char russe Armata, les USA doivent trouver un concurrent

Les premiers chars de nouvelle génération T-14 Armata seront mis à la disposition du 1er régiment de chars de combat de la division Tamanskaya après 2020, a annoncé le Commandement général des Forces terrestres de Russie.

« Le 1er régiment de chars de combat de division Tamanskaya sera l'une des premières unités militaires bénéficiant de chars de nouvelle génération T-14 Armata. Cependant, il faut s'attendre à ce que cela se produise au plus tôt en 2020, après que les chars auront été soumis à des essais d'État et adoptés par l'Armée », a précisé le Commandement.

Le T-14 Armata est un char de troisième génération unique au monde. Il est construit sur une plateforme universelle lourde de nouvelle génération qui permet de construire des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules de génie, des véhicules blindés de transport des troupes ainsi que d'autre matériel.

