«Vous n’en avez jamais entendu parler»: Ce «radar volant» russe qui fascine les experts US

Des Iliouchine A-50, avions de détection et de commandement aéroporté quadriréacteurs, renforceront considérablement l'unité aérienne des Forces aériennes russes déployées en Syrie et assureront le contrôle sur l'espace aérien du pays, estime le chroniquer du magazine National Interest , Tom Cooper.

« Compte tenu de la situation actuelle en Syrie, le déploiement de tels avions sur le terrain est tout à fait logique », indique le journaliste. Selon lui, l'expédition des A-50 vers la zone du conflit constitue une riposte à la récente frappe américaine contre la base aérienne d'Al-Chaayrate.

Les avions, poursuit-il, fourniront aux militaires russes toutes les informations nécessaires sur les lancements de missiles dans les limites de leur complexe radar. Il indique également que le système de détection et de commandement aéroporté renforcera la coopération au sein de l'unité aérienne des Forces aériennes russes.

En outre, l'armée russe a expédié vers la Syrie la version la plus moderne du « radar volant » —comme on a déjà baptisé cet avion ultraperformant — A-50-U, souligne le chroniqueur.

Il est à noter que l'avion est effectivement équipé du complexe radar « Chmel » (« Bourdon » en russe), capable de repérer toute cible à une distance variant entre 300 et 600 km. La nouvelle version de l'aéronef est en outre munie d'un système de gestion radar entièrement numérique et d'un cockpit de qualité supérieure adapté à une patrouille de longue durée de l'espace aérien.

