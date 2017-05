Biathlon en char d'assaut de l'Otan: l'Ukraine se classe avant-dernière

Évidement, pour montrer sa solidarité avec les pays de l'Alliance face à la Russie, l'Ukraine a participé pour la première fois au biathlon en char d'assaut Strong Europe Tank Challenge 2017 organisé par l'Otan à l'instar de la compétition similaire qui se tient annuellement en Russie. Pourtant, les résultats des tankistes ukrainiens laissent à désirer : leur unité blindée composée des chars T-64BV s'est classée à la cinquième place, en laissant derrière elle seulement les tankistes polonais.

Selon le rapport publié le samedi 13 mai sur le site du ministère ukrainien de la Défense, le biathlon s'est déroulé entre le 7 et 12 mai dans le centre d'entraînement de la 7e armée des forces armées des États-Unis à Grafenwöhr (Allemagne). La compétition avait pour but d'améliorer l'expérience professionnelle des unités blindées des armées des pays d'Europe.

Le biathlon a été remporté par l'unité blindée autrichienne composée des chars Leopard 2A4. La deuxième place est allée à l'équipe allemande avec les chars Leopard 2A6. Enfin, le bronze a été remporté par les Américains sur les Abrams M1A2 SEP.

Malgré ces résultats, le commandant des forces américaines en Europe Ben Hodges a déclaré que les Ukrainiens avaient montré un haut niveau de préparation.

« Les militaires ukrainiens sont les seuls parmi leurs concurrents qui ont une vraie et réelle expérience du combat contre les chars ennemis », a-t-il indiqué, ajoutant que l'expérience des tankistes ukrainiens qui se sont battus contre les chars russes, a été extrêmement utile pour tous les participants de la compétition.

Le championnat du monde de biathlon en char d'assaut se déroule annuellement en Russie depuis 2014. Chaque année, le ministère russe de la Défense invite les militaires de l'Alliance à participer au tournoi, mais ils ne font qu'envoyer leurs observateurs.

Le tournoi de biathlon en char d'assaut comprend quatre étapes : une course individuelle, une épreuve de sprint/poursuite, une étape sportive (au cours de laquelle les militaires doivent montrer leur niveau de préparation physique) et une course de relais. Pendant la course de relais, les chars doivent parcourir une piste de 20 kilomètres parsemée d'obstacles et participer à trois séances de tir — en utilisant un missile, une mitrailleuse antiaérienne et trois obus d'artillerie. A la différence du biathlon classique, les équipages des chars doivent détruire des cibles imitant des chars et des hélicoptères volant à basse altitude à une distance de 0,9 à 2,2 km.

