Des systèmes de défense russes pour sécuriser la frontière turque

Les armes russes peuvent contribuer à la réussite de bon nombre d'opérations turques contre Daech, y compris de l'opération de libération de Raqqa, a déclaré à Sputnik Burçin Girgin, ancien commandant d'une unité d'élite.

© Sputnik. Mikhail Klimentiev Les exportations d’armes russes grimpent en flèche

« En tant qu'ingénieur d'industrie de haut niveau et familier du terrain, je suis en mesure d'établir les besoins en matière de sécurité. […] Les armements de fabrication russe, intégrés dans la structure des "tours intelligentes", seront d'une grande utilité pour la sécurité de la Turquie », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler qu'il était prévu de construire des « tours intelligentes », à 300 mètres l'une de l'autre, le long du mur de sécurité de 400 km qui couvrira, entre autres, 350 km de la frontière turco-syrienne.

Évoquant les armements russes achetés par la Turquie, M. Girgin a particulièrement retenu les dispositifs permettant de détecter à distance des engins explosifs.

« La société russe STT Group, par exemple, produit un matériel unique en son genre qui peut détecter des engins explosifs artisanaux à une distance de 30 mètres. […] Ce produit est très important, de tels engins de fabrication artisanale causant de très nombreuses pertes », a-t-il précisé.

Le distributeur d'armements russes en Turque a souligné que ce matériel présentait d'immenses avantages.

« Les armes russes sont mécaniques, simples d'usage, solides et économes. […] Ce matériel peut servir dans des opérations telles que Bouclier de l'Euphrate ou l'opération de libération de Raqqa », a-t-il résumé.

Au salon IDEF 2017, la Russie a exposé plus de 240 matériels militaires, dont les systèmes antiaériens Тоr-М2KМ et Pantsir S-1, le système de missile sol-air portatif guidé par infrarouges 9K38 Igla et l'avion de chasse MiG-29M.

