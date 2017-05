La «réanimation» des «Tiger» vietnamiens est possible. Mais à quoi bon?

Au milieu des années 1970, l'armée de l'air vietnamienne a « hérité » du Vietnam du Sud d'un parc considérable d'avions et d'hélicoptères américains, dont les chasseurs multifonctionnels F-5A/B Tiger et F-5E/F Tiger II, ces derniers étant pratiquement tout neufs, a rappelé Makar Aksenenko à Sputnik.

« Si les pilotes vietnamiens ont l'expérience d'exploitation et d'utilisation au combat de ces chasseurs dans des conflits régionaux, s'il en reste encore dans des entrepôts, il serait raisonnable d'essayer d'exploiter ces appareils après leurs réparations et une certaine modernisation », a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que pour les réparer, le Vietnam pourrait faire appel à des sociétés israéliennes qui avaient déjà modernisé des avions de ce type pour des pays tiers, notamment pour Singapour.

« Bien qu'il ne s'agisse pas là du développement de l'armée de l'air, qui impliquerait évidemment un matériel volant de nouvelle génération, les Tiger vietnamiens dûment réparés pourraient remplir certaines tâches, dont des frappes contre des cibles terrestres et des bâtiments de surface d'un agresseur éventuel », a indiqué l'expert.

Et de conclure que la « réanimation » des Tiger ne devrait être considérée que comme une contrainte visant à remette l'armée de l'air vietnamienne en état de repousser une agression.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »