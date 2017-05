Deux mille drones désormais au service de l’armée russe

L'armée russe a à sa disposition 36 unités d'appareils sans pilote, dont le matériel militaire comprend environ deux mille drones ultraperformants, a indiqué au journal Krasnaya Zvezda le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de Russie, Mikhaïl Popov.

À l'en croire, la flotte de drones a connu ces derniers temps un « développement qualitatif » au sein des Forces aérospatiales russes.

Rappelons que la Russie a récemment créé un drone de sauvetage à rotors multiples capable de transporter des blessés et d'acheminer des cargaisons à une grande distance. Le nouvel appareil sans pilote sera présenté lors du salon aérospatial MAKS 2017, qui aura lieu dans la région de Moscou en juillet prochain.

