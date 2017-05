Ces armes russes capables de contrecarrer les projets du Pentagone

© Photo. John Raoux SpaceX reporte le lancement d’un cargo secret du Pentagone

La Russie mise sur le développement de nouveaux types d'armes nucléaires et sur des programmes innovants dans le domaine des armes classiques, estime l'éditorialiste du National Interest , Dave Majumdar, se référant aux dernières analyses de la S. Rajaratnam School of International Studies (Singapour).

Son arsenal d'armes nucléaires renouvelé, souligne l'éditorialiste, la Russie sera en mesure de contrer efficacement la création de nouvelles technologies militaires par les États-Unis, par les pays de l'Otan et par la Chine.

Ainsi, face au développement actuel du système américain de défense antimissile, la Russie se munit de nouveaux missiles balistiques de type Iars, de sous-marins de classe Boreï et de missiles mer-sol Boulava. En outre, l'armée russe met au point les missiles balistiques intercontinentaux Sarmat et le nouveau système de missiles mobiles Roubej.

D'après les analystes, la Russie perfectionne également son complexe de missiles ferroviaire, travaille à la création d'ogives hypersoniques et modernise son bombardier lourd supersonique Tu-160.

Aussi, conclut le chroniqueur, la Russie bénéficie d'un grand avantage sur les États-Unis compte tenu de la qualité et de la diversité de ses systèmes d'apprivoisement, et pourra assurer l'efficacité stratégique de son potentiel militaire à l'avenir.

