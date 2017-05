Essai du missile nord-coréen: une réussite en demi-teinte

Lancé le 14 mai, le missile nord-coréen a atteint une altitude de 2 111,5 km et parcouru la distance de 787 km, et comme l'atmosphère commence à partir de 1 000 km au-dessus de la terre, on a tout lieu de constater que le projectile a effectué une rentrée atmosphérique, a indiqué à Sputnik Kim Dongyeop, de l'Institut d'étude de l'Extrême-Orient de l'Université Kyungnam.

« Pourtant, sur le plan technique, la rentrée atmosphérique du Hwasong-12 n'a pas témoigné d'une réussite effective. […] Seule une explosion dans l'atmosphère aurait attesté du succès du lancement de ce missile », a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que Pyongyang ne maîtrisait sans doute pas encore la technologie de rentrée atmosphérique, pourtant essentielle pour le développement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

« Bien que l'entrée dans l'atmosphère ait été réalisée, cela ne peut témoigner du plein succès de l'essai. Seule une explosion dans l'air constitue le principal critère d'évaluation dans ce cas précis », a souligné l'expert.

Selon les spécialistes, il n'y a pas de vrai succès du lancement du missile sans explosion en rentrant dans l'atmosphère.

Laissant penser qu'il s'agirait d'un nouveau type de missile en cours de développement, la Corée du Nord a annoncé lundi matin avoir procédé dimanche avec « succès » à un lancement de son Hwasong-12, missile balistique sol-sol de portée intermédiaire capable de transporter une tête nucléaire et d'atteindre le continent américain. Selon l'agence nord-coréenne KCNA, le projectile a parcouru environ 700 km avant de tomber en mer du Japon.

Les observateurs internationaux estiment que si les affirmations de Pyongyang sont vraies, il aura alors franchi une autre étape vers la mise au point d'un ICBM pouvant frapper l'ouest des États-Unis.

