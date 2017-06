La version remaniée du célèbre bombardier stratégique russe Tu-160 dans le ciel en 2018

Le premier bombardier stratégique russe Tu-160 dans sa version modernisée Tu-160M2 décollera en mars 2018, a déclaré le général de corps d'armée Viktor Bondarev, commandant des Forces aérospatiales russes.

«Il est prévu que le premier avion remanié décolle en mars de l'année prochaine. Nous espérons que dans l'avenir, notre aviation stratégique recevra trois ou quatre appareils par an», a raconté M. Bondarev dans une interview au journal Krasnaïa Zvezda.

© Sputnik. Alexei Druzhinin The Tu-160 heavy strategic bomber "Alexander Novikov" at the military parade to mark the 70th anniversary of Victory in the 1941-1945 Great Patriotic War.

L'appareil modernisé n'aura du Tu-160 «classique» que le fuselage, le nom et les moteurs. L'avionique et les caractéristiques de combat seront absolument nouvelles. Le bombardier sera notamment en mesure de transporter et d'utiliser des types d'armes guidées modernes, un système de navigation inertielle similaire à ceux montés sur les missiles balistiques, les communications par satellite et une protection puissante contre les défenses antiaériennes.

© Sputnik. Sergei Pyatakov Un missile à très longue portée pour le Cygne blanc russe

À son tour, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que la production en série du Tu-160M2 commencerait vers 2020.

La production du Tu-160 «classique» a été suspendue en 2008. En avril 2015, en visite à l'Usine de Kazan, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait ordonné d'étudier la possibilité de relancer la production des bombardiers Tupolev Tu-160.

Le Tu-160, baptisé par les militaires russes le «Cygne blanc» du fait de sa couleur blanche et de sa finition unique, est un bombardier stratégique supersonique qui a été élaboré à l'époque de l'Union soviétique, et plus précisément durant la guerre froide, en réponse à la construction du bombardier stratégique américain B-2 Spirit.

© Sputnik. Host photo agency La Russie en bonne voie pour concevoir le bombardier du futur

Le Tu-160 compte parmi les plus grands et les puissants avions de combat jamais construits et est un atout indéniable des Forces aérospatiales russes.

D'une masse au décollage allant jusqu'à 275 tonnes, le Tu-160 a une vitesse maximale de plus de 2 000 km/h et peut porter jusqu'à 40 tonnes d'armements: bombes non guidées ou guidées de différents calibres (y compris nucléaires), missiles de croisière stratégiques X-55 ou missiles aérobalistiques X-15. L'autonomie de vol du bombardier varie entre 10 000 et 16 000 km en fonction des charges de combat.

Possédant au total 16 appareils de ce type, les Forces aérospatiales russes ont utilisé le Tu-160 lors de l'opération aérienne contre les terroristes de Daech en Syrie. Les bombardiers y ont pour la première fois largué des bombes guidées KAB-500 et tiré des missiles à guidage laser Kh-29L ainsi que des missiles balistiques de précision Kh-101.