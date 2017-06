Tirs de missiles, acrobaties, combats aériens: un aperçu d’un tournoi aérien russe (vidéo)

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo filmée au cours d'un spectacle aérien tenu dans le cadre des compétitions Aviadarts-2017. Le film d'une durée de trois minutes permet de voir des avions et des hélicoptères des Forces aérospatiales russes tirer des missiles contre des cibles terrestres sur le polygone de Pogonovo, où se tient le tournoi. Les spectateurs peuvent ainsi contempler des vols accompagnés par des acrobaties aériennes.

Les équipages des avions de transport militaire II-76 ont participé à un concours de précision lors d'un assaut aéroporté sur des plateformes de chargement.

«Les pilotes des chasseurs, des bombardiers et des avions d'assaut, ainsi que des hélicoptères de transport militaire ou d'attaque doivent réaliser un passe de précision en suivant un trajet précis et atteindre dans le temps imparti le point de contrôle — c'est ça la navigation aérienne», a expliqué le général de division Oleg Makovetski, principal juge du tournoi, cité par des médias russes.

Le tournoi professionnel aérien Aviadarts-2017 a démarré le 14 juin sur le polygone de Pogonovo, dans la région russe de Voronej. Plus de 60 équipages de l'aviation tactico-opérative, de longue action, de transport militaire ainsi que celui des Forces aérospatiales et plus d'une centaine d'avions et d'hélicoptères ont pris part aux compétitions.

Au total, 52 avions et 37 hélicoptères prennent part aux compétitions. Jusqu'ici, ils ont participé au concours de navigation aérienne et de reconnaissance, et des chasseurs ont réalisé des combats aériens conjoints.