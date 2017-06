La Défense russe diffuse une vidéo du tir de missiles Kalibr en Syrie

Le ministère russe de la Défense a diffusé ce mercredi les images de tirs de missiles de croisière Kalibr contre les positions de Daech en Syrie.

© REUTERS/ Yoruk Isik La Marine russe tire des missiles Kalibr contre Daech en Syrie

Comme l'a annoncé dans un communiqué le ministère, les frégates Amiral Essen et Amiral Grigorovitch ainsi que le sous-marin Krasnodar de la Marine russe avaient lancé six missiles de croisière de type Kalibr contre des postes de commandement et d'importants dépôts d'armes de Daech dans la province syrienne de Hama. Suite à la frappe, l'aviation russe a à son tour bombardé les positions des djihadistes.

Selon le ministère russe de la Défense, les combattants de Daech cherchent depuis une semaine à quitter Raqqa via le couloir sud qui relie la ville à Palmyre. Les djihadistes envoient ainsi du renfort dans la province de Hama, où ils envisagent d'aménager des postes de commandement ainsi que des dépôts d'armes.