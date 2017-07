La flotte russe de la mer Noire se dotera de trois frégates équipées de missiles Kalibr

Les chantiers navals russes Iantar de Kaliningrad termineront la construction de trois des six frégates du projet 11356 et les remettront à la flotte russe de la mer Noire, a annoncé samedi à Saint-Pétersbourg Viktor Boursouk, commandant en chef adjoint de la Marine russe pour l'armement.

«Les travaux de construction du second trio des navires de cette série, entamés par Iantar, seront menés à bout et les navires seront remis à la Marine», a indiqué M.Boursouk lors du Salon international de la Marine de guerre 2017.

La Russie a suspendu la construction des frégates du projet 11356 suite à la rupture des livraisons par l'Ukraine de turbomoteurs pour ces navires. Le groupe russe ODK-Satourn a ensuite lancé la production de ce type de moteurs.

Au total, les chantiers navals Iantar doivent construire six frégates du projet 11356 pour la flotte de la mer Noire. Deux frégates de ce projet — Admiral Essen (Amiral Essen) et Admiral Grigorovitch (Amiral Grigorovitch) ont été livrées à la Marine et la troisième — Admiral Makarov (Amiral Makarov) — passe des essais d'homologation. Les coques des 4e et 5e frégates, Admiral Boutakov (Amiral Boutakov) et Admiral Istomin (Amiral Istomine) sont en chantier à Kaliningrad.

Les frégates du projet 11356 Pétrel (code Otan: Krivak V) sont destinées à mener des opérations contre les bâtiments de surface et les sous-marins et à parer les attaques aériennes au sein de groupes navals et en mission autonome. Ces navires ont un déplacement d'eau de 4.000 tonnes, une vitesse de 30 nœuds et sont dotés de torpilles, de missiles de croisière Kalibr et Oniks, de missiles Chtil, de canons de 100 mm et d'armes antiaériennes Kortik. Ils peuvent embarquer un hélicoptère Kamov Ka-31.