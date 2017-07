Le monopole aérien des USA contesté par les missiles russes

Les frappes de missiles de croisières russes Kh-101 contre des sites djihadistes en Syrie ont démontré que la Russie était désormais dotée d'armes à longue portée puissantes, capable de fonctionner précisément et efficacement, relate le National Interest (NI).

Rappelons que des bombardiers stratégiques russes Tupolev Tu-95MS ont tiré avec succès des missiles de croisière sur plusieurs sites stratégiques du groupe terroriste Daech à la frontière entre les provinces syriennes de Hama et de Homs, ce que le ministère russe de la Défense a confirmé par une vidéo prise à l'occasion.

«Les bombardiers qui ont tiré ces missiles pourraient être équipés d'un sous-système informatique spécial, capable de programmer à l'avance la trajectoire d'un missile et de la modifier en cas de nécessité même si le projectile se trouve déjà dans les airs», indique l'analyste du NI.

«C'est un progrès considérable», poursuit-il, «puisque l'aviation russe pourra augmenter ainsi sa souplesse opérationnelle et réagir à temps à toute évolution de la situation et à l'apparition de nouvelles cibles», poursuit le NI, citant Mark Gunzinger, expert militaire et ancien pilote de bombardier B52.

Ainsi, le fait que la Russie se soit dotée de missiles de croisière à longue portée très précis permet d'affirmer que les Etats-Unis ont perdu leur monopole dans ce domaine, conclut le NI.