Russie: des bombardiers stratégiques Tu-22M3 en exercices

Des bombardiers stratégiques russes Tu-22M3 ont détruit, lors d'exercices, des sites d'infrastructure d'adversaire conventionnel, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

«Dans le cadre des exercices, les pilotes des Troupes aérospatiales russes ont tiré des missiles téléguidés air-sol et largué des bombes de près de 250 kilos, visant des sites d'infrastructure de l'adversaire conventionnel», indique le communiqué.

Plus de 10 bombardiers faisant partie des régiments déployés dans les régions de Kalouga et d'Irkoutsk ont été impliqués dans les exercices qui se sont déroulés sur deux polygones.

© Photo. Ministry of defence of the Russian Federation Vidéo des Tu-22M3 russes frappant Daech en Syrie

Les exercices ont visé à entraîner le personnel de ces deux régiments à changer rapidement d'aérodrome et à procéder à des tirs réels, selon le communiqué

Le ministère russe de la Défense avait fait savoir précédemment que d'ici 2020, 30 Tu-22M3 sur les 100 en service dans les forces aérospatiales seraient modernisés. La modernisation prévoit la numérisation des équipements de bord permettant d'utiliser toute la gamme des armes de haute précision, notamment les bombes à trajectoire corrigée KAB-1500 de 1,5 tonne et les bombes à guidage satellite et laser de 0,5 tonne.

Initialement, le Tu-22M3 était conçu pour détruire des porte-avions et des cibles stratégiques fixes. Après la modernisation, il pourrait effectuer des tirs ciblés avec les missiles X-31, X-35, X-38, X-41 et les missiles de croisière X-65, X-101 et X-555. En plus, la signature radar du bombardier sera diminuée et sa ressource d'exploitation passera à 40 ans.

La modernisation est réalisée par l'usine d'aviation de Kazan.