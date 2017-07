Escorte du 3e âge: une frégate UK de 1992 accompagne des navires chinois

Le commandement de la marine britannique a chargé une frégate construite il y a près de 25 ans de surveiller les nouveaux navires chinois qui ont traversé la Manche avant d'effectuer des manœuvres conjointes avec la Russie, relate The Telegraph.

© Photo. Wikipedia/Voice of America Des navires chinois mènent des manœuvres dans le Pacifique

Le weekend du 15 et 16 juillet, trois bateaux sont passés par le détroit du Pas-de-Calais. D'après le journal chinois Global Times , un des bateaux était un destroyer de type 052D, un navire construit en 2015 doté d'un dispositif de détection électromagnétique avec un réseau de phase et une installation de tir vertical. Ce bateau est de la classe la plus moderne des destroyers appartenant à l'armée chinoise qui est capable de résister efficacement aux attaques d'avions, de sous-marins et de missiles antinavires de l'ennemi, selon le quotidien britannique Daily Star

Pour l'accompagnement des vaisseaux chinois, le commandement de la marine britannique a d'urgence envoyé une frégate du type 23 Richmond, construite en 1992.

Par la suite, en mer du Nord, les navires chinois ont été accompagnés par des bateaux néerlandais, d'après The Telegraph.

© Sputnik. Vitaly Ankov Près de 100 navires de guerre russes déployés sur les mers du globe

Auparavant, le groupe de bateaux chinois avait effectué des manœuvres dans la mer Méditerranée. Selon le journal britannique, ces exercices sont une «démonstration de force» et du potentiel militaire accru de Pékin.

D'après un représentant de la Flotte russe de la mer Baltique, Roman Martov, le 21 juillet, un groupe avec l'escorteur d'escadre Hefei à sa tête participera aux exercices maritimes russo-chinois Interaction maritime 2017. Il a souligné que cette visite dans la mer Baltique serait la première de l'histoire pour les navires de l'Armée populaire de libération chinoise.