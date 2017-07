Un groupe de navires de la marine chinoise arrivent en Russie pour des exercices navals

Pour la première fois, des navires de guerre chinois sont entrés dans le port russe de Baltiisk. Ils y sont arrivés en préparation de manœuvres navales conjointes réunissant plus de 20 unités du matériel militaire.

Un groupe de navires de la marine chinoise est arrivé pour la première fois dans la ville russe de Baltiisk pour participer à une série d’exercices navals conjoints qui commence vendredi.

© AP Photo/ Xinhua News Agency/Wu Dengfeng La Chine construit sa première base militaire à l’étranger

Selon le ministère russe de la Défense, les manœuvres réunissent une dizaine de navires de différentes classes et une douzaine d'avions et d'hélicoptères des Marines russe et chinoise.

Les forces armées chinoises sont en particulier représentées par le destroyer Hefei, la frégate Yuncheng et le navire de ravitaillement Lomahu, informe le service de presse de la Flotte de la Baltique.

La phase active des manœuvres russo-chinoises se tiendra du 24 au 27 juillet dans la mer Baltique, où les équipages participeront à un ensemble d’opérations conjointes. Il est aussi prévu de procéder à un entraînement conjoint en vue de l'organisation d’une force défense anti-sous-marine, antiaérienne et antinavale.