L'enquête constate que la Marine US est responsable de l’incident du destroyer Firzgerald

D’après des sources proches de l’enquête, la collision survenue entre le destroyer de la marine américaine et le cargo philippin s’est produite par la faute de l’équipage américain, qui n’a fait «rien jusqu’à la dernière seconde».

L'enquête préliminaire sur la collision entre le destroyer américain Fitzgerald et un navire marchand non loin des côtes japonaises survenue en juin suggère que l'accident s’est produit du fait de multiples erreurs commises par l'équipage américain qui n’a pas suivi les procédures, informe la chaîne de télévision CNN, citant deux responsables militaires.

«Ils n'ont fait rien jusqu’à la dernière seconde», a déclaré un fonctionnaire militaire. «Beaucoup de choses ont mal tourné».

Les deux responsables ont souligné que l'enquête initiale avait révélé que l'équipage de Fitzgerald n'avait pas vu que le cargo s'approchait et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la collision. Il n'est clair non plus si l'équipage avait appelé le commandant à remonter sur le pont.

Dans la nuit du vendredi 16 juin au samedi 17 juin, le destroyer américain USS Fitzgerald est entré en collision avec le cargo ACX Crystal battant pavillon philippin. Le bâtiment américain a été fortement endommagé. Sept marins de l’équipage US ont trouvé la mort dans cet accident.