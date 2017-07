Les drones russes pourront voler «en troupe»

La Russie met au point tout un parc de convertiplanes et de drones, dont l’évolution permettrait à l’avenir de gérer à la fois cinq voire 10 appareils, selon un général russe.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Les drones militaires russes de grande autonomie dévoilés au MAKS 2017

Des convertiplanes et des drones sont créés en Russie pour le compte de l'armée, a indiqué samedi le commandant en chef des forces aérospatiales russes Viktor Bondarev.

Le convertiplane est un véhicule aérien hybride ayant les capacités de fonctionnement d'un hélicoptère et d'un aéroplane.

En outre, les drones pourront à l'avenir être intégrés dans un système unique de gestion et travailler «en troupe». La création d'un tel système réseaucentrique permettra de rendre bien meilleur marché la formation d'opérateurs de drones, selon lui.

En effet, former un pilote est plus cher que doter un avion d'un bon autopilote. Si, aujourd'hui, l'opérateur peut gérer un ou deux drones, avec le développement de la composante de surface, il pourra gérer cinq voire 10 appareils, et ce sera encore meilleur marché, explique le général de corps d'armée.