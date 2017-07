Une frégate de la flotte russe de la mer Noire rejoint le groupe naval en Méditerranée

© Sputnik. Igor Zarembo La frégate Amiral Essen rejoint le groupe naval russe en Méditerranée

L'équipage de la frégate de la flotte de la mer Noire, Pytlivyi, est de nouveau opérationnel après avoir rejoint en mer Méditerranée le groupe naval permanent de la Marine russe déployé dans la région, a déclaré le chef du département de l'information de la flotte de la mer Noire, Viatcheslav Troukhatchev.

Selon lui, le 21 juillet, après des opérations programmées d’entretien et une série des exercices de combat, le navire s’est dirigé vers les détroits du Bosphore.

«Aujourd'hui le navire reprendra sa mission dans le cadre des opérations du groupe naval permanent de la marine en mer Méditerranée. Le navire est déployé conformément au plan de rotation des forces du groupe», a raconté M.Troukhatchev.

© AFP 2017 GREG WOOD Des avions US survolent la zone de déploiement d’un groupe naval russe en Méditerranée

Cette frégate a fait partie du groupe méditerranéen pour la première fois le 18 mai 2015.

L'unité de la marine russe en mer Méditerranéenne comprend, en particulier, les nouvelles frégates Admiral Grigorovitch et Admiral Essen, le sous-marin Krasnodar, les grands navires de débarquement Tsezar Kounikov, Nikolaï Filtchenkov et Azov, le destroyer Smetlivy, ainsi que des dragueurs de mines, un pétrolier et d'autres navires.

Le groupe naval de la marine russe déployé en permanence en Méditerranée a été créé le 21 septembre 2013 pour effectuer dans la région méditerranéenne des opérations imposées par la situation actuelle.