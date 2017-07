Un nouveau brise-glace militaire russe en route pour la mer Baltique

Un nouveau navire de guerre russe capable de se frayer un chemin dans des glaces d’une épaisseur d’un mètre et doté de matériel supplémentaire pour remplir des missions spécifiques a pris la mer pour effectuer des essais constructeurs à Kronchtadt.

© Sputnik. Vera Kostamo Le brise-glace nucléaire le plus puissant du monde sera construit en Russie

Premier bâtiment spécialement construit pour les besoins de la marine russe depuis 45 ans, le brise-glace Ilia Mouromets a été mis à l'eau pour participer à des essais constructeurs dans la ville russe de Kronchtadt sur la mer Baltique, avant de partir pour rejoindre son lieu d'affectation permanent dans la flotte du Nord, relate le journal russe Popoulyarnaya mekhanika.

Le navire de classe Icebreaker 6, conçu dans le cadre du projet 21180, est doté de moteurs à propulsion électrique de dernière génération fabriqués en Russie et est équipé de matériel supplémentaire pour exécuter des tâches spécifiques, à savoir le transport de marchandises, l'extinction d'incendies ou encore le nettoyage des zones touchées des déversements d'hydrocarbures. En outre, une hélisurface est installée sa proue du navire.

La cérémonie de mise à l'eau de ce brise-glace militaire s'est déroulée aux chantiers navals de l'Amirauté, à Saint-Pétersbourg, en 2016.

En dépit de tous ses avantages, l'Ilia Mouromets restera le seul bâtiment construit dans le cadre du projet 21180, car, en 2016, la direction de la marine russe a annoncé son intention de créer une flotte de navires d'attaque arctiques capables de porter des armes d'artillerie et des missiles.

Les travaux de conception du plus gros et du plus puissant brise-glace nucléaire du monde, baptisé Lider («leader» en russe), ont commencé en Russie au début de l'année 2017.