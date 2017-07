Le Pentagone fournit des armes pour 1.2 M USD à un département de police inexistant

© AFP 2017 Nicholas Kamm Pentagone: les S-400 russes incompatibles avec les systèmes de l’Otan dont dispose Ankara

Le Pentagone a remis à un département de police inexistant des armes et des équipements spéciaux, dont le montant s'élève à 1.2 million de dollars, a-t-on appris du rapport publié récemment sur le site officiel du Government Accountability Office (GAO).

D'après le rapport, les commissaires aux comptes ont audité le programme de transfert de matériel militaire excédentaire aux Forces de l'ordre américaines en vue de vérifier son efficacité.

À ces fins, ils ont créé un site fictif d'un département de police, au nom duquel ils ont envoyé au Pentagone une requête de transfert d'armes excédentaires.

Or, le département de la Défense a examiné la demande et expédié aux «policiers» plus d'une centaine d'unités d'équipement militaire, y compris des lunettes de vision nocturne, des fusils d'assaut M-16 et des pièces détachées pour explosifs.

Suite à cette «expérience» dont les résultats sont pour le moins évocateurs, le GAO appelle désormais le Pentagone à prendre des mesures plus rigoureuses afin d'empêcher tout cas de fraude éventuel et à resserrer le contrôle du transfert de munitions excédentaires.

Selon le rapport, le Pentagone a fourni depuis 1991 des armes pour un montant supérieur à 6 milliards de dollars à plus de 8.600 départements de police.