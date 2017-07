Les Troupes aéroportées russes capables d'abattre les missiles de croisière

La Russie a équipé ses troupes aéroportées de nouveaux lance-missiles capables d'abattre les missiles de croisière et les drones à une altitude allant jusqu'à 4.500 mètres.

Toutes les divisions des Troupes aéroportées russes sont désormais équipées de lance-missiles portables de quatrième génération Verba («Saule»), a fait savoir le commandant en chef des Troupes Andreï Serdioukov.

«À l'heure actuelle, toutes les divisions des Troupes aéroportées sont dotées de ces complexes», a déclaré M.Serdioukov.

Le système Verba a été pour la première fois présenté au grand public en 2015. Ce système unique dans le monde est capable d'abattre les missiles de croisière et les drones face aux contremesures thermiques à une altitude allant de 10 à 4.500 mètres et une distance entre 500 et 6.500 mètres.

Le temps de déploiement d'un système Verba est de huit secondes seulement. Le poids de la rampe de lancement avec une source d'alimentation et un missile en position de combat est de 17 kilos.