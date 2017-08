Séoul essaie un nouveau missile balistique pour contrer «la menace nord-coréenne» (VIDÉO)

«Poursuivant ses essais nucléaires et ses lancements de missiles, la RPDC [la République populaire démocratique de Corée, ndlr] menace la paix dans la péninsule coréenne et notre peuple. Pour contrer cette menace, notre armée crée un système de défense antimissile de trois niveaux», a déclaré le ministère sud-coréen de Défense dans une description de la vidéo, montrant un test de missiles balistiques par l'armée sud-coréenne.

«À cet effet, nous avons développé un nouveau missile balistique d’une précision et d’une puissance accrues, ce qui a été rendu possible par l’augmentation de la portée et l'utilisation d’ogives différentes», ajoute le ministère.

Publiée le 28 juillet, la vidéo montre le lancement successif de deux missiles depuis une plate-forme de lancement statique.

«Il ne faut que quelques secondes à un lanceur pour tirer jusqu’à quatre missiles, ce qui permet, en effet, d’atteindre simultanément un grand nombre de cibles [ennemies, ndlr]», conclu le ministère sud-coréen.

Ensuite, les images des essais montrent que l’un des missiles a frappé avec précision une cible factice, qui semble être un bunker.

Une scène assez «pittoresque» n’est pas passée inaperçue. Des internautes ont remarqué, à travers les flammes et la fumée sortant d'une grotte sous la cible, une figure à l'entrée du tunnel qui avait été détruite par l’explosion.

Des Sud-Coréens, commentant la vidéo, se sont demandés si les militaires n’avaient pas fait exploser l’un des leurs, tandis que d'autres ont estimé que la figure était plutôt un mannequin, placé là pour montrer l'impact dévastateur de l’engin.

© REUTERS/ KCNA La Chine suspend sa coopération militaire avec la Corée du Nord

Vendredi 28 juillet, la Corée du Nord a procédé à un nouveau lancement de missile balistique intercontinental Hwasong-14 à titre expérimental. Ce missile est susceptible d'atteindre le sol des États-Unis, a annoncé l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Présent sur les lieux, le dirigeant du pays, Kim Jong-un, a personnellement donné l'ordre de lancement. Le missile Hwasong-14 (Mars, en coréen) a effectué un vol de 47 minutes et 12 secondes, atteint une altitude de 3.724 km et parcouru 998 km avant de finir sa course à l'est de la péninsule, selon les informations des médias nord-coréens.