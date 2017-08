Char russe vs char chinois, qui en sortira gagnant?

Les experts militaires ont eu l’occasion de comparer des modèles de chars lors du Biathlon en char d'assaut qui a lieu à Alabino, en Russie. Et parait-il que cette comparaison n’est pas très flatteuse pour les blindés chinois…

Des chars russes et chinois se sont retrouvés dans le viseur d'experts militaires lors du Biathlon en char d'assaut, a relaté le journal « Les brèves de la Mordovie ». Ainsi, ils ont comparé les capacités des modèles russes Т-72B3 et T-90M avec les blindés chinois 96B et КНР VT-4. La comparaison a révélé certaines faiblesses dans le fonctionnement de ces derniers.

En effet, après avoir installé un moteur conséquent sur les chars chinois, capable d'atteindre une puissance allant jusqu'à 1200 ch, ils ont constaté que le tank 96B a pu accélérer, mais que le fonctionnement du système d'aération et de refroidissement du blindé n'était même pas suffisant pour les compétitions.

Par contre, les moteurs puissants installés sur les dernières versions du Т-72B3 rendent possible la compétition des chars russes avec leurs concurrents chinois. Dans le même temps, à la différence des modèles chinois, la sécurité de fonctionnement des tanks russes était assurée même dans les régions où les températures sont élevées.