L’Inde approuve la création de l'avion de 5e génération conjointement avec la Russie

La commission d’experts, formée en février par le ministère indien de la Défense, responsable d’étudier les différents aspects du projet du Fifth Generation Fighter Aircraft, abrégé FGFA, d'une valeur de quatre milliards de dollars (3,37 mds EUR), en sont arrivés à la conclusion que l'Inde avait besoin de développer et produire un appareil prometteur avec la Russie, écrit le Hindustan Times.

La source du journal a ajouté que malgré certaines préoccupations de l’armée de l’air indienne sur ce dossier, un groupe d'experts dirigé par le maréchal Simhakutty Varthaman a recommandé de poursuivre la coopération avec la Russie dans ce domaine.

La commission a souligné que la coopération avec la Russie serait très bénéfique pour l’Inde car le projet, qui est développé sur la base du chasseur russe T-50, apportera les technologies modernes dont le pays a besoin.

Le T-50 (PAK FA), connu en Inde sous le nom de FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), est un chasseur polyvalent russe de cinquième génération. L’emploi de matériaux composites et de technologies innovantes, ainsi que la configuration aérodynamique de l'avion, lui assurent une signature radar, optique et infrarouge des plus faibles.