Un tiltrotor du Corps des Marines US s’écrase près de l'Australie

Un appareil de transport militaire du Corps des Marines US s’est écrasé samedi au large de la côte est australienne. L’armée a lancé une opération de sauvetage impliquant de petits bateaux et des avions.

© AFP 2017 MARWAN NAAMANI Un aéronef US V-22 Osprey fait un atterrissage d'urgence au Japon

L'armée américaine a déclenché une opération de recherche afin de sauver trois personnes qui étaient à bord d’un appareil de transport hybride MV-22 Osprey appartenant au Corps des Marines des États-Unis, qui s’est écrasé au large de la côte est australienne.

Le MV-22, qui était en mission programmée dans la région, s’est crashé dans l’eau tout en transportant 26 militaires, dont 23 ont déjà été sauvés, informe la chaîne de télévision américaine Fox News, citant des sources militaires.

La ministre australienne de la Défense, Marise Payne, a déclaré que l'incident est survenu au large de la côte de Shoalwater Bay, dans l'État du Queensland.

«Je peux confirmer qu'aucun membre des Forces de défense australiennes n'était présent à bord de l’aéronef», a déclaré Mme Payne. «Les États-Unis dirigent l’opération de recherche et de sauvetage».

L’Osprey a été déployé en Australie dans le cadre des exercices conjointes militaires mis en place par les armées américaines et australiennes il y a un mois. Les manœuvres Talisman Saber, un événement biennal bilatéral, ont impliqué plus de 30.000 soldats et 200 avions militaires.

© AP Photo/ Greg Baker Les habitants d’Okinawa indemnisés pour le bruit des avions US

La chaîne a ajouté qu'environ 70% des avions de combat du Corps des Marines ne sont pas capables de voler en raison d'une pénurie de pièces de rechange, alors que le nombre de vols ne cesse de diminuer en raison des années de coupes budgétaires. En 2017 l’armée US a déjà enregistré 12 accidents aériens hors combats, tandis qu’il n’y avait eu que 8 crashs pour la même période en 2006.

Il y a un mois, un avion de transport militaire américain Lockheed Martin de type KC-130 s'est écrasé dans une région rurale du Mississippi, dans le comté de Leflore, tuant 16 personnes.

Le Boeing Bell V-22 Osprey est un aéronef militaire américain qui est un hybride d'hélicoptère et d'avion. Grâce à ses rotors basculants, cet appareil polyvalent est capable de décoller et d'atterrir verticalement, ainsi que de porter des charges, au même titre qu’un avion de transport.