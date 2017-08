La Russie et les USA ont besoin d’un dialogue pragmatique sur le Traité FNI

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui, lors d'une conférence de presse donnée aux Philippines, que Moscou et Washington donneront donneraient des instructions aux experts compétents pour entamer un dialogue dépolitisé sur le déploiement des missiles à portée intermédiaire.

La Russie et les États-Unis doivent établir un un dialogue sur le traité sur les missiles à portée intermédiaire, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l’issue de sau rencontre avec le Secrétaire d’État américain organisée en marge du sommet de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) qui se tient actuellement dans la capitale philippine de Manille.

«Nous avons parlé de la nécessité d'établir un dialogue pragmatique dépolitisé sur les missiles à portée intermédiaire. Je crois que nous avons sommes parvenus à un consensus avec le Secrétaire d'État et des instructions appropriées seront données à nos experts», a indiqué M.Lavrov.

Le diplomate a ajouté que d’ici à février 2018 il était prévu d’adopter toutes les conditions et les restrictions concernant la limitation des armements stratégiques offensifs, soulignant que le mécanisme bilatéral approprié devrait assurer le respect des obligations prises par les deux pays.

Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire interdit aux pays signataires de posséder des missiles balistiques basés au sol et des missiles de croisière d'une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres. La Russie et les États-Unis s'accusent régulièrement de violer les dispositions de ceu Traité.