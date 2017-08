Robocop des mers: le nouveau système maritime russe de missiles est à prendre au sérieux

Le Pantsir-ME, dévoilé au public le 28 juin lors de la parade navale de Saint-Pétersbourg, est une version maritime du système de missiles de défense antiaérienne Pantsir-S et pourrait être, dans un proche avenir, installé à bord de navires de guerre russes.

Rappelant un robot de combat d'un film de science-fiction, le Pantsir-ME est capable d'attaquer simultanément jusqu'à quatre cibles volant à une vitesse maximale de 3600 km/h, avec un temps de réaction de trois à cinq secondes, à une distance de 20 km et à une altitude de 15 kilomètres.

«Le Pantsir-ME crée un dôme antiaérien de 20 km autour du navire à bord duquel il est installé. Cela en fait une arme de défense efficace en cas d’éventuels conflits militaires», a déclaré le directeur général de Systèmes de haute précision, Aleksander Denissov.

Le système est également capable d'intercepter des missiles dans les conditions d’une mer agitée, de pluie, de vent et même de tempête. Il est également plus compact que la version terrestre et est recouvert d'une couche anticorrosion qui lui assure une durée de service accrue.

© Sputnik. Igor Russak Un nouveau brise-glace militaire russe en route pour la mer Baltique

Pour atteindre sa cible, le Pantsir-ME lance des missiles munis d’ogives guidées indépendantes, qui détruisent leur cible avec un «nuage» de fragments d'acier tranchants.

Une paire de canons hexatubes de 30 mm capables de mitrailler à 5.000 coups par minute est une autre arme redoutable du système à prendre au sérieux.

Dans une interview à Sputnik, Iouri Savenkov, concepteur en chef du bureau d'études de Shipunov de Toula, qui est en charge du développement du Pantsir-ME, a raconté que le système était universel et pouvait être installé sur presque n'importe quel navire de guerre.