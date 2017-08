L’épave d’un tiltrotor US retrouvée près de l’Australie, trois marines déclarés morts

Le navire hydrographique Melville de la marine australienne a découvert au fond du golfe Shoalwater Bay l’épave du tiltrotor MV-22 Osprey, qui appartenait au Corps des Marines des États-Unis, selon la ministre australienne de la Défense.

«L’équipe du Melville et nos plongeurs commenceront ce soir l’exploration du navire à l'aide d'un drone sous-marin. Cette opération permettra de mieux évaluer la situation avant que des plongeurs ne remontent l’aéronef», a expliqué la ministre australienne de la Défense Maris Payne.

© AP Photo/ Elaine Thompson Un tiltrotor du Corps des Marines US s’écrase près de l'Australie

Le MV-22, qui effectuait une mission programmée dans la région, s’est crashé dans l’océan Pacifique samedi. 23 des 26 militaires que transportait l’aéronef ont été secourus, informe la chaîne de télévision américaine Fox News, citant des sources militaires.

Cette chaîne indique également que les trois marines précédemment portés disparus ont été officiellement déclarés morts.

L’Osprey a été déployé en Australie dans le cadre des exercices militaires conjoints mis en place par les armées américaine et australienne il y a un mois. Les manœuvres Talisman Saber, un événement biennal bilatéral, ont impliqué plus de 30.000 soldats et 200 avions militaires.