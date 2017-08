Jeux militaires 2017: les soldats russes de reconnaissance se classent premiers

Une équipe russe a remporté l'épreuve de renseignement, organisée dans le cadre des Jeux militaires 2017, à Novossibirsk.

«Dans le classement général, l'équipe russe a pris la première place, la deuxième place est occupée par l'équipe chinoise, la troisième par l'équipe ouzbèke», a déclaré à un média russe une source au sein du ministère russe de la Défense.

© Sputnik. Rostislav Netissov Jeux militaires 2017: les compétitions militaro-techniques de reconnaissance

Dans la phase finale, les soldats russes ont pris part à une compétition prévoyant la sortie du groupe de reconnaissance dans la zone de rassemblement après l'accomplissement de la tâche, ce qui implique la destruction de l'objet de l'ennemi conventionnel, le franchissement d'obstacle dans l'eau, la marche forcée, ainsi que l'organisation des communications et la transmission des rapports de reconnaissance.

Auparavant, l'équipe russe s'est classée en tête dans les quatre précédentes étapes du concours.

Parallèlement, les compétitions militaro-techniques de biathlon en chars se poursuivent sur le polygone d'Alabino, dans la région de Moscou. Les équipages russes se sont qualifiés pour la finale.

Les Jeux militaires internationaux 2017 proposent 28 concours militaro-techniques et se déroulent du 29 juillet au 12 août sur 22 polygones dans 5 pays à la fois: en Azerbaïdjan (Coupe de la mer), en Biélorussie (Combattant de la communauté), au Kazakhstan (Tir d'élite, Maîtres d'artillerie, Compétition de drones) et en Chine (Poussée de Souvorov, Aviadarts, Section aéroportée, Armurier, Ciel clair, Environnement sûr). Les concours navals sont organisés dans les mers Noire, Caspienne et du Japon.

Le #Biathlondechars, la Russie, la Serbie, l'Azerbaidjan et le Kirghizstan au semi-final de la course individuelle https://t.co/BTgSpQm9hQ — Igor Sulimov (@IgorSulimov) 8 августа 2017 г.​

Au total, plus de 150 équipes représentant 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de participent aux Jeux. 22 pays ont envoyé aux Jeux 47 groupes d'observateurs.

#SputnikJeuxMilitaires Les participants de la demi-finale du biathlon en chars de combat à Alabinohttps://t.co/WCgDgPz3FN pic.twitter.com/IDPYEUGjGb — Sputnik France (@sputnik_fr) 8 августа 2017 г.​

9 pays prennent part aux JMI 2017 pour la première fois: le Bangladesh, Israël, le Laos, le Maroc, la Syrie, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le nombre total des participants dépasse les 4.000 hommes.