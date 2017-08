Le chasseur de 5e génération Su-57 livré à l’armée russe en 2018

L’armée recevra le chasseur multirôle russe de 5e génération Su-57, anciennement connu sous les noms de PAK FA et T-50, dès 2018, a annoncé vendredi à Moscou Viktor Bondarev, commandant en chef de l’armée de l’air russe.

«Le T-50, ou Su-57, est prêt. Il sera livré à l’armée dès 2018 et les pilotes commenceront à l’étudier et à l’exploiter», a indiqué le général Bondarev dans une interview à la chaîne de télévision russe Zvezda.

Le président du Consortium aéronautique unifié (OAK), Iouri Slioussar, avait précédemment annoncé que l’avion avait passé la première étape des essais et que sa production en série commencerait en 2019. Le premier lot comprendra 12 chasseurs, d’après lui.

Le Su-57 est destiné à remplacer le chasseur Su-27. Conçu par l’avionneur Soukhoi, le Su-57 a effectué son premier vol le 29 janvier 2010. Il a d’abord porté le nom de PAK FA (Futur système aéronautique de l’aviation du front). Plus tard, il a reçu le nom d’usine T-50. La Russie a lancé sa production en petite série en 2013 pour tester ses armements.

La plupart des informations concernant le Su-57 demeurent toujours confidentielles. L’avion monoplace est plus long (19,7 m) et a une plus grande envergure (14 m) que le F-22 américain, mais il est plus petit que le Su-27. Il a une vitesse maximale de 2.600 km/h et un plafond pratique de 20.000 mètres. Le Su-57 a toutes les caractéristiques d’un avion de 5e génération: il est furtif, hypersonique, polyvalent, super manœuvrable et doté d’équipements électroniques sophistiqués.

Le Su-57 franchit le mur du son sans recours à la postcombustion. Seuls le MiG-31 russe et les F-22 et F-35 américains possèdent la même capacité. Dans le même temps, l’avion peut rester en vol pendant 5,8 heures.