Biathlon de chars 2017: la spectaculaire course des blindés vue par Sputnik

Les Jeux militaires internationaux 2017, grand évènement militaire annuel, s’achèvent aujourd’hui en Russie. Sputnik a eu la chance d’assister à l’une des épreuves les plus spectaculaires, le Biathlon de chars.

© Sputnik. Rostislav Netissov Jeux militaires 2017: les soldats russes de reconnaissance se classent premiers

Ce samedi 12 août, au polygone d’Alabino, dans la région de Moscou, est le dernier jour des Jeux militaires internationaux 2017, qui ont commencé il y a deux semaines et qui comprennent 28 épreuves. Le dernier jour de ces impressionnantes compétitions est marqué par la finale du Biathlon de chars, une discipline phare du programme.

À cet égard, Sputnik a réalisé une petite rétrospective en images de l’une des étapes du Biathlon, une demi-finale de la course-relais, qui s’est déroulée le 8 août, lorsque les équipages de chars représentant la Russie, le Kirghizstan, la Serbie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés.

Cette journée d’été sèche et chaude, outre la compétition en elle-même, était le principal défi pour les équipages. Pour adoucir un peu ces conditions, en particulier, pour faire retomber toute la poussière, des militaires russes ont eu recours à des moyens aériens.

© Sputnik. Igor Sulimov Un hélicoptère largue de l'eau sur la piste de course. Le Biathlon de chars 2017

D’abord un hélicoptère puis un puissant avion Iliouchine Il-76 ont largué des tonnes d’eau sur la piste de course.

© Sputnik. Igor Sulimov L'Iliouchine Il-76 largue de l'eau sur la piste de course. Le Biathlon de chars 2017

Après les préparatifs nécessaires, les équipages ont reçu l’ordre de s’aligner devant leurs blindés.

© Sputnik. Igor Sulimov Les participants du Biathlon de chars 2017 s’alignent devant leurs blindés

© Sputnik. Igor Sulimov Les participants du Biathlon de chars 2017 s’alignent devant leurs blindés

Quelques secondes avant le début de la course, les concurrents ont comme d’habitude pris place dans leurs chars T-72 pour se lancer au signal de départ.

Après les 12 tours de piste qui étaient une épreuve aussi endurante pour les équipages que pour les blindés, l’équipe russe a remporté la victoire, devançant les Azerbaidjanais de 30 minutes. Les équipages serbe et kirghize ont franchi la ligne d'arrivée en troisième et quatrième positions respectivement.

© Sputnik. Igor Sulimov Les participants du Biathlon de chars 2017, une demi-finale de la course-relais

© Sputnik. Igor Sulimov Jeux militaires 2017: des représentants de la mission de défense française impressionnés

Les Jeux militaires internationaux 2017 sont composés de 28 épreuves et se déroulent du 29 juillet au 12 août sur 22 polygones dans cinq pays: en Azerbaïdjan (Coupe de la mer), en Biélorussie (Combattant de la communauté), au Kazakhstan (Tir d'élite, Maîtres d'artillerie, Compétition de drones) et en Chine (Poussée de Souvorov, Aviadarts, Section aéroportée, Armurier, Ciel clair, Environnement sûr). Les concours navals sont organisés dans les mers Noire, Caspienne et du Japon.

Au total, plus de 150 équipes représentant 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine participent aux Jeux. 22 pays ont envoyé aux Jeux 47 groupes d'observateurs.

Neuf pays prennent part aux Jeux militaires internationaux pour la première fois: le Bangladesh, Israël, le Laos, le Maroc, la Syrie, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le nombre total des participants dépasse 4.000.