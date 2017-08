La Russie remporte la finale du Biathlon en chars d'assaut

Les Jeux militaires internationaux se sont solennellement clos ce samedi 12 août. Plus tôt dans la journée, s'est déroulée la finale du Biathlon en chars d'assaut qui a été remportée par la Russie.

L'équipe russe a remporté ce samedi la finale des compétitions de Biathlon en chars d'assaut qui se sont tenues dans le cadre Jeux militaires internationaux 2017 à Alabino, près de Moscou, a annoncé le ministère russe de la Défense.

«Les militaires russes ont remporté la finale du biathlon en chars d'assaut avec un temps de 1'30"43. L'équipe kazakhe est deuxième avec 1'45"41», a indiqué la source.

© Sputnik. Mikhaïl Voskressensky Le chef de l'État-major des Forces armées de Russie, Valeri Guerassimov, lors de la remise des récompenses

Le bronze revient à l'équipe chinoise qui a parcouru la distance en 1'46"50. La Biélorussie clôt le peloton des leaders ayant accédé à la finale.

© Sputnik. Mikhaïl Voskressensky Finale des compétitions de biathlon en chars d'assaut

Les Jeux militaires internationaux 2017 sont composés de 28 épreuves et se déroulent du 29 juillet au 12 août sur 22 polygones dans cinq pays: en Azerbaïdjan (Coupe de la mer), en Biélorussie (Combattant de la communauté), au Kazakhstan (Tir d'élite, Maîtres d'artillerie, Compétition de drones) et en Chine (Poussée de Souvorov, Aviadarts, Section aéroportée, Armurier, Ciel clair, Environnement sûr). Les concours navals sont organisés dans les mers Noire, Caspienne et du Japon.

© Sputnik. Igor Sulimov Biathlon de chars 2017: la spectaculaire course des blindés vue par Sputnik

Au total, plus de 150 équipes représentant 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine participent aux Jeux. 22 pays ont envoyé aux Jeux 47 groupes d'observateurs.

Neuf pays prennent part aux Jeux militaires internationaux pour la première fois: le Bangladesh, Israël, le Laos, le Maroc, la Syrie, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le nombre total des participants dépasse 4.000.