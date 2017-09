Rosoboronexport: les USA achètent des munitions à la Russie pour la guerre en Afghanistan

Igor Sevastianov a confirmé mercredi aux journalistes que les États-Unis achètent à la Russie des munitions pour les livrer en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme.

«Les États-Unis achètent à la CEI et à la Russie des munitions de calibre 7,62x39mm pour des livraisons en Afghanistan, afin de combattre le terrorisme», a-t-il déclaré.

Rosoboronexport note qu'il y a un intérêt constant pour les produits militaires russes destinés aux forces terrestres, ainsi qu'une augmentation des commandes de produits civils et de produits polyvalents.

«Ils répondent aux exigences modernes. Leur qualité n'est pas inférieure à celle des concurrents et sur plusieurs critères, les surpassent», informe un communiqué de presse de l'agence.

La plus grande demande concerne les armes légères, les armes à feu, les véhicules à moteur, les systèmes d'artillerie, les systèmes de missiles anti-chars ainsi que les munitions. Selon Igor Sevastianov, cela est dû aux caractéristiques, au rapport efficacité-prix, ainsi qu'à la capacité de fonctionner dans des conditions naturelles et climatiques les plus difficiles. Les équipements militaires russes sont beaucoup plus attrayants que leurs analogues étrangers.