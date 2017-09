L’équipement russe Ratnik bientôt pourvu de deux fusils d’assaut

L’équipement de combat du soldat du futur Ratnik-2, fabriqué en Russie, sera éventuellement complété à l’avenir par deux fusils d’assaut, à savoir «Kalachnikov» et «Degtiarev», a indiqué à Sputnik le PDG de l'Institut de recherche en mécanique de précision.

Le concepteur de l'équipement du fantassin du futur Ratnik, Dmitri Semizorov, n'exclut pas que des fusils d'assaut Kalachnikov (Ak-12 et Ak-103) et Degtiarev (A-545 et A-762) fassent partie de sa nouvelle génération Ratnik-2.

Semizorov a précisé que les Kalachnikov seraient en l'occurrence destinées aux unités d'infanterie mécanisée et les Degtiarev aux unités spéciales, ainsi qu'à d'autres unités chargées de tâches spéciales.

En outre, le PDG a fait savoir mercredi que ce type d'équipement révolutionnaire avait été utilisé avec succès en Syrie et qu'aucun de ses éléments de protection n'avait été mis hors service.

«L'équipement a été exploité par les militaires, notamment en Syrie. Il a fait ses preuves pendant les combats. Nous avons étudié très minutieusement les échantillons portés par les militaires dans la fournaise du combat et n'avons trouvé aucune trace de perforation des éléments de protection. Les exemples en ce sens sont très nombreux», a souligné Semizorov.

D'un poids de 24 kg, le système de combat de deuxième génération Ratnik comprend une cinquantaine d'éléments — des armes d'infanterie, des munitions, un gilet pare-balles, des moyens de communication et de navigation, ainsi que d'autres dispositifs faisant largement appel aux hautes technologies.