Plus de 10 navires lance-missiles russes en exercices dans la mer Caspienne

Des exercices navals russes de tirs réels de missiles et d’artillerie se déroulent depuis quelques jours en mer Caspienne. Samedi, des frégates et corvettes lance-missiles ont accompli une mission d’entraînement visant à détruire des aéronefs ennemis.

Une dizaine de navires et les centres de commandement de la flottille de la Caspienne se sont entraînés samedi à parer les frappes aériennes ennemies en prévision de grandes manœuvres navales de tirs réels programmées en mer Caspienne, a annoncé Vadim Astafiev, porte-parole de la région militaire russe du Sud.

«Les équipes de service des centres de commandements des groupes et unités militaires, ainsi que plus de 10 bâtiments de surface, vedettes et navires de la flottille, notamment les frégates lance-missiles Daghestan et Tatarstan, les corvettes lance-missiles Grad Sviyajsk, Ouglitch, Veliki Oustioug, Volgodonsk, Makhatchkala et Astrakhan ont participé aux exercices», a indiqué le porte-parole.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation La Flottille de la Caspienne placée en état d'alerte maximale

Pendant les exercices, les militaires devaient détecter des «cibles aériennes non identifiées» et repousser les frappes visant les navires en mer et les bases navales.

Vendredi, deux dragueurs de mines et la corvette lance-missiles Makhatchkala ont participé à des exercices de déminage. Ils ont notamment détruit des mines flottantes et effectué des tirs contre un navire spécial imitant un groupe naval ennemi.

Les navires de la flottille se préparent ainsi aux manœuvres navales d’envergure programmées en mer Caspienne. Le programme des manœuvres prévoit des tirs de missiles et d’artillerie contre des cibles navales, aériennes et terrestres.